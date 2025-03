Dayitalianews.com - Terremoto in Puglia: undici scosse tra ieri e stamattina, scuole chiuse e crepe in alcuni edifici

Una scossa diè stata registrata nella provincia di Foggia nella serata di, 14 marzo. Il primo tremore, avvenuto alle 20:37, è stato percepito chiaramente anche in altre città della, in particolare a Bari e Taranto. L’epicentro è stato localizzato nel Mar Adriatico, al largo delle coste foggiane, in prossimità di San Nicandro Garganico.Anche nel Salento e nel Brindisino la terra ha tremato persecondi. In totale, sono state registrate 14dilungo la costa garganica, nel nord della(Foggia), secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Dopo le settedisera, la prima delle quali alle 20:37 con una magnitudo di 4.7, la sequenza sismica è proseguita nella notte, con ulteriori eventi fino alle 6:03 di questa mattina, tutti compresi tra 2 e 2.