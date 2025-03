Primacampania.it - Terremoto in Puglia, geologi: “Evento distinto dai Campi Flegrei”

FOGGIA – Le scosse registrate ine neiquasi in contemporanea hanno suscitato preoccupazione, ma si tratta di eventi sismici distinti e non collegati. Lo ha chiarito Giovanna Amedei, presidente dell’Ordine deidella, dopo ilche ha colpito la provincia di Foggia.“La paura è normale – ha spiegato – ma è importante ricordare che la nostra regione rientra nella zona sismica 2, caratterizzata da una sismicità medio-alta, dove scosse anche forti possono verificarsi”.Amedei ha infine sottolineato l’importanza di conoscere le corrette procedure di sicurezza in caso di, poiché “possono sembrare banalità, ma non lo sono”.L'articoloin: “dai” proviene da PRIMACAMPANIA - NEWS24ORE.