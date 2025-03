Terremoto in Italia scossa di magnitudo 46 | la telecamera riprende la terra che trema VIDEO

Tvzap.it - Terremoto in Italia, scossa di magnitudo 4,6: la telecamera riprende la terra che trema (VIDEO)

Ieri, 14 marzo 2025, la regione della Puglia è statada una serie di eventi sismici che hanno destato preoccupazione tra la popolazione. La sequenza sismica ha avuto inizio con unadisignificativa, seguita da altre di minore intensità. Le scosse sono state avvertite non solo in Puglia, ma anche nelle regioni limitrofe, causando momenti di apprensione tra i residenti. Fortunatamente, non si registrano danni a persone o cose.Leggi anche: Torrente esonda in pieno centro: la piazza totalmente sommersa ()Leggi anche: Nuova pandemia in arrivo? L’allerta degli esperti: cosa sta succedendo e cosa si sadi4,6Tre scosse disono state registrate in provincia di Foggia con epicentro sulla costa garganica. La primadialle 20.