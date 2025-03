Terremoto in Italia scossa di magnitudo 4 6

Leggi su Caffeinamagazine.it

in provincia di Foggia alle 20.37 di venerdì 14 marzo. Laè stata avvertita distintamente anche a Bari. Laè di 4.7, con l’epicentro resgistrato in mare a una profondità di circa un chilometro. A questa è seguito uno sciame sismico con altre quattro scosse: la prima di2.9 alle 20:42, la seconda di 3.8 alle 21, la terza di 2.6 alle 21:02 e la quarta 2.0 alle 21:10.A causa della bassa profondità dell’epicentro, laè stata avvertita nitidamente anche in Basilicata, con segnalazioni arrivate dalla zona del Vulture-Melfese, ai confini con la provincia di Foggia. Sui social sono stati pubblicati post sullaanche dai residenti a Potenza e a Matera. Ilè stato avvertito anche in Molise e in Abruzzo, in particolare a Campobasso e Pescara.