Quotidiano.net - Terremoto Campi Flegrei, ultima ora: magnitudo 3.9. Avvertita a Napoli

, 15 marzo 2025 - La terra continua a tremare ai. Un nuova scossa diè stata registrata alle 13.32 nell'area flegrea con epicentro a Pozzuoli e ipocentro alla profondità di circa 2,5 chilometri, di3.9. La scossa è statain tutta la zona flegrea, nei quartieri della zona occidentale die persino nel Giuglianese. "In questo momento noi abbiamo in piedi contemporaneamente tre stati di mobilitazione nazionale, non è mai accaduto in Italia. Abbiamo l'emergenza, abbiamo l'emergenza maltempo in Emilia Romagna, quella maltempo in Toscana", aveva detto questa mattina Fabio Ciciliano, capo dipartimento nazionale della Protezione civile, a margine dell'inaugurazione del nuovo centro di formazione della protezione civile della Regione Abruzzo all'Aquila.