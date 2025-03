Lanazione.it - Terna, due miliardi per la rete elettrica toscana

Firenze, 15 marzo 2025 - Duedi euro. A tanto ammonta il piano d’investimenti dinei prossimi dieci anni (+10% rispetto al precedente Piano). Gli interventi previsti dal Piano di Sviluppo 2025-2034 sono essenziali per il perseguimento degli obiettivi nazionali ed europei di transizione energetica, indipendenza, resilienza ed efficienza del sistema elettrico. Tra le opere principali i collegamenti Milano-Montalto e Central Link, parte del progetto Hypergrid, che prevede la costruzione di una serie di elettrodotti in corrente continua che attraversano laitaliana ad alta tensione, aumentandone l’efficienza. In particolare, l’elettrodotto Milano-Montalto, lungo circa 500 km, consentirà di ottimizzare i transiti di energia tra il Centro e il Nord Italia. Il progetto, attualmente in fase di consultazione pubblica, prevede la realizzazione di nuovi cavi sottomarini tra Montalto di Castro (Viterbo) e Avenza (Massa-Carrara), cui seguirà una dorsale terrestre ottenuta attraverso l’ammodernamento e la riconversione in corrente continua delle linee aeree tra, Liguria, Emilia-Romagna e Lombardia.