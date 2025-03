Anteprima24.it - Tentato furto in attività commerciale, arrestato l’autore

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoNella notte appena trascorsa, nell’ambito di un servizio finalizzato alla repressione dei reati predatori, la Squadra Mobile della Polizia di Stato di Salerno ha tratto in arresto, in flagranza, per il reato dipluriaggravato, L.E.M., classe 1995, pluripregiudicato, residente a Salerno, in quanto il predetto, dopo essersi introdotto con la forza nel dehor del bar Mood, ubicato in Via Trento, a Salerno, ha scassinato la porta di ingresso del locale, con l’intento di impossessarsi di denaro contante e altri beni. All’esito delle formalità di rito, il predetto è stato condotto presso la casa circondariale di questo capoluogo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del giudizio direttissimo. L'articoloinproviene da Anteprima24.