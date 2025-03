Anteprima24.it - Tentato furto in attività commerciale, arrestato l’autore. Il plauso del Prefetto

Tempo di lettura: 2 minutiÈ toccato al Mumble Rumble, circolo culturale ricreativo, ad essere finito nel mirino dei ladri nella notte appena trascorsa. Non è chiaro ancora cosa è stato portato via dal circolo situato a Pastena. Nel frattempo la polizia è riuscita a fermare, nella notte appena trascorsa, nell’ambito di un servizio finalizzato alla repressione dei reati predatori, L.E.M., classe 1995, pluripregiudicato, residente a Salerno, in quanto il predetto, dopo essersi introdotto con la forza nel dehor del bar Mood, ubicato in Via Trento, a Salerno, ha scassinato la porta di ingresso del locale, con l’intento di impossessarsi di denaro contante e altri beni. All’esito delle formalità di rito, il predetto è stato condotto presso la casa circondariale di questo capoluogo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del giudizio direttissimo.