Tensione diplomatica tra Italia e Francia | Salvini critica Macron D' Alessandro convocata

L'ambasciatrice d'a Parigi, Emanuela D', è stata sentita giovedì scorso al Quai d'Orsay, il ministero degli Esteri francese, dopo alcune recenti frasi di Matteosul presidente Emmanuel. Lo scrive Le Figaro nella sua rubrica di indiscrezioni, precisando che all'ambasciatrice è stato fatto notare come le parole disiano "in contraddizione con il Trattato del Quirinale". L'ambasciata conferma "un incontro al Quai d'Orsay", sottolineando però che non si è trattato di una convocazione. Il media francese nel dar conto dell'incontro al Quai d'Orsay ha ricordato che "durante un viaggio a Milano, il numero 2 del governono Matteoha dichiarato: 'Zelensky chiede la pace, Trump lavora per la pace, Putin vuole la pace, mentre a Bruxelles e a Parigi c'è un matto'.