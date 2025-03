Sport.quotidiano.net - Tennis, momento esaltante per il baby cussino under 14. Poker di Pigaiani: vince anche il torneo di Cerea

Leggi su Sport.quotidiano.net

Federicoè il giocatore didelin provincia di Ferrara. Il giovane classe 2011, classificato 3.5, allenato da Ferdinando De Luca e Davide Ghidoni e facente parte del progetto sportivo del Custargato Salvi, ha ottenuto la sua quarta vittoria di fila in un14, questa volta nella tappa nazionale disputata presso il circolo(Vr). Dopo i successi di Cesenatico, Imola e Bressanone, che gli hanno consentito dire dieci partite consecutive, Federico si è presentato in terra veneta con tanta fiducia e voglia di fare bene, in un tabellone con oltre 70 iscritti. Al primo turno, opposto al 3.5 Nicola Debejevic del circolo Desenzano, ilnon ha avuto problemi nelre 60/62, così da ottenere il pass per gli ottavi di finale contro Edoardo Losole di Padova, giocatore poi battuto senza problemi per l’accesso ai quarti, contro la testa di serie numero 2, il 3.