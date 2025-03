Padovaoggi.it - Tennis, al via il campionato di serie C: sette team padovani in campo

Domenica 16 Marzo prima didellaC perpatavini. Padova è la seconda provincia per presenze, dietro a Verona che ne conta addirittura quattordici ma davanti a Vicenza e Venezia con cinque mentre quattro sono per Treviso ed una per Rovigo e Belluno. Nel maschile sono 4.