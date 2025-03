Ilgiorno.it - Teatro degli Orrori, mai dire mai: "La reunion? Siamo cresciuti. Ma a Sanremo non ci andiamo"

Era il 14 giugno di cinque anni fa quando Pierpaolo Capovilla decretava con un post su Facebook la fine del. Millecinquecentottantaquattro giorni dopo, sempre sui social, è arrivato l’annuncio dellaperché, si sa che gli addii funzionano fino alla prossima crisi d’astinenza. Per Pierpaolo Capovilla, Giulio Ragno Favero, Gionata Mirai, Francesco Valente, giusto scherzarci sopra, dunque, intitolando MaiMai quel tour che martedì prossimo consegna al palcoscenico dell’Alcatraz la sua ultima replica. Ultima per il momento, vista la probabile appendice estiva. Fine corsa, tempo di bilanci. Com’è andata? Capovilla: "Molto bene,i. Fin dal primo istante abbiamo messo da parte le contraddizioni che hanno governato negli ultimi anni i nostri intelletti, suonando in maniera molto professionale per un pubblico meraviglioso.