Tassi mutui e prestiti, Abi annuncia aumenti: come evitare i rischi della geopolitica

Febbraio scatta una fotografia netta e poco rassicurante per chi pensa di comprare una casa: iimmobiliari restano sì convenienti, ma all’orizzonte il panorama internazionale suggerisce cautela. Famiglie e aziende, sottolinea l’Abi, farebbero bene a tenere d’occhio le prossime evoluzioni del mercato. Le turbolenze globali potrebbero, non è certo, portare presto a un aumento significativo deialle aziende, costi in calo a febbraio: occasione per investire?Le banche alleggeriscono il costo dei finanziamenti destinati alle imprese: il mese scorso la media si è attestata al 3,98%, in calo rispetto al 4,15% registrato a gennaio 2025. Una situazione favorevole per chi ha in programma investimenti o espansioni, anche in virtù delle politiche monetarie europee che sostengono condizioni vantaggiose sui finanziamenti a breve termine.