Ilrestodelcarlino.it - Tappo di tronchi sotto il ponte del Lamone: Ravenna rivive l’incubo del Boncellino

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, \15 marzo 2025 – Dopo quello di, un altrodiventa un problema per il territoriote in queste ore di maltempo a causa dell’accumulo di rami ed’albero. Si tratta di quello a Mezzano, sulla statale 16 Adriatica, chiuso per tutta la notte per motivi di sicurezza e riaperto al mattino. Il livello del fiumeè infatti tale da aver convinto le istituzioni a prendere questa decisione (la competenza dell’infrastruttura è di Anas). Intorno alle 13.30 la Prefettura diha precisato che “ha riaperto al traffico veicolare la Statale 16, che era stata chiusa all’altezza deldi Mezzano, per consentire la rimozione del materiale accumulatosi a causa della piena del fiume”. Sabato mattina nessun corso d’acqua in Romagna superava più la soglia rossa, ma l’attenzione, spiegano dalla Regione, "è mantenuta al massimo, perché i livelli idrometrici restano alti, sopra soglia due”.