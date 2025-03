Ilrestodelcarlino.it - Sventò femminicidio a Guastalla, chiesta l’onorificenza a Mattarella per Alen Halilovic

Reggio Emilia,15 marzo 2025 – Un giovane coraggioso che ha impedito l’ennesimo: la mattina del 2 dicembre scorso, 21 anni, non esitò a bloccare un uomo di 41 anni che stava colpendo con un coltello una donna alla gola, la sua ex, in strada nel Reggiano, a. Il suo intervento, di fatto,une portò poi all'arresto dell'uomo. Oggi per, giovane nato in Italia da famiglia di origine bosniaca, residente nel Veronese, è partita una ridi onorificenza al presidente Sergio. Se ne sono fatti promotori i Comuni di Castelfranco Emilia (Modena), paese di residenza dell'aggressore, Verona,e Viadana (Mantova). Il giorno dell'aggressione, la vittima aveva accettato un ultimo incontro con l'ex compagno, che si era però presentato con un coltello nascosto in auto.