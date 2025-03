Surrealist | Dele Alli debutta con lui da Fábregas dopo 700 giorni senza giocare … ed lo espelleranno a 10 minuti!

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-15 21:40:00 Calcio italiano:Vedere è credere. Quello diin esso Milano – come Era il surrealismo nella sua forma più pura. Gli inglesi sono tornati nella terra di giocopiù di 700suonare una festa Ufficiale . e Vide il suo debutto con lui come rovinato da un cartellino rosso direttonovedal saltare sul campo. Incredibile.La situazione era incredibile. Si è perso 2-1 a San Siro (aveva iniziato a vincere 0-1) e Cescha dato l’ingresso all’ex internazionale inglese per trovare il sorteggio. Milano si chiuse indietro e mentre aveva la palla. Una situazione ideale per l’ex Tottenham per filtrare un po ‘di passaggio per facilitare 2-2. Ma non era così.è saltato in campo all’81 ° minuto ed è stato espulso per il rosso diretto al 90 ° minuto.