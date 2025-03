SuperEnalotto nessun 6 né 5+ nell’estrazione del 15 marzo 2025 | jackpot sale a 874 milioni di euro

Thesocialpost.it - SuperEnalotto, nessun “6” né “5+” nell’estrazione del 15 marzo 2025: jackpot sale a 87,4 milioni di euro

Nell’ultima estrazione deldi sabato 15giocatore è riuscito a centrare il ‘6’ né il ‘5+’. Tuttavia, sono stati realizzati sette ‘5’, con una vincita di 29.074,91ciascuno. Ilcontinua quindi a crescere e raggiunge ora la cifra di 87,4di, che sarà in palio nel prossimo concorso in programma martedì 18.La giocata minima delprevede una colonna da 6 numeri, al costo di 1. È possibile aggiungere l’opzione SuperStar con un supplemento di 0,50, portando così il costo della giocata minima a 1,50. Per chi desidera aumentare le proprie possibilità, è possibile giocare più colonne o optare per sistemi a caratura, che permettono di partecipare a più combinazioni con una quota minima di 5.Le vincite alvariano in base al numero di numeri indovinati e al montepremi complessivo.