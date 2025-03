Ilprimatonazionale.it - Sunshine on Leith, l’atto d’amore dei Proclaimers

Roma, 15 mar – Mondo del calcio e musica. Specialmente in Gran Bretagna, sono due mondi che spesso hanno proceduto sullo stesso piano, con canzoni che non nascono nemmeno abbinate al football, ma che poi ad esso si sono legate inscindibilmente. Penso per esempio a quello che è considerato l’inno da stadio più famoso del mondo. Vale a dire You’ll Never Walk Alone, la cui versione di Gerry and the Pacemakers è diventata l’inno del Liverpool. Oppure I’m Forever Blowing Bubbles, fin dagli anni ’40 cantata dai tifosi del West Ham United e diventata poi un vero e proprio canto di guerra grazie alla versione dei Cockney Rejects. Ma oggi voglio raccontare la storia di un brano forse meno noto, ma a mio avviso ancora più toccante, che ha colto nel segno il rapporto che esiste tra tifoseria, club e comunità di appartenenza.