Lopinionista.it - “Sunset Blvd”, il brano di Selena Gomez & Benny Blanco [VIDEO]

Leggi su Lopinionista.it

, artista multiplatino nominata ai Grammy® e, produttore discografico e cantautore multiplatino nominato ai Grammy®, pubblicano il nuovo”, nuovo estratto dal disco “I Said I Love You First”, atteso per il 21 marzo.“” racconta la storia d’amore di: “Boulevard sarà sempre un posto speciale per noi”, scrivesui social, annunciando che è in quel luogo che lei ehanno avuto il loro primo appuntamento. La canzone arriva accompagnata da un bellissimoclip ufficiale diretto da Petra Collins, tra atmosfere hollywoodiane retrò, abiti sexy e immagini surreali.Ilarriva dopo il singolo “Call Me When You Break Up” con Gracie Abrams, attualmente tra i 20 brani più trasmessi dalle radio in Italia. Prima collaborazione tra i tre artisti, “Call Me When You Break Up” è stata una reunion invece pere la Abrams, amici e collaboratori di lunga data, che si erano già ritrovati a lavorare insieme per “Unlearn” nel 2021.