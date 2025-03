Ilrestodelcarlino.it - Summit in prefettura. Periferie e baby gang osservati speciali: "Patto per la sicurezza"

Degrado urbano, criminalità, disagio economico: tutti fattori che concorrono nel mettere a rischio ladella cittadinanza, reale e percepita. Da qui la necessità di intervenire come una squadra, tra istituzioni, forze dell’ordine e associazionismo. È l’obiettivo dell’Osservatorio regionale sulle, quale articolazione territoriale dell’Osservatorio nazionale, istituito al Ministero dell’Interno e composto dai rappresentanti istituzionali e della società civile, che ha avuto giovedì mattina la riunione d’insediamento ad Ancona, presieduta dal prefetto Maurizio Valiante. Il rappresentante del governo sul territorio ha chiesto a tutti gli attori chiamati in causa uno sforzo per condividere l’obiettivo comune di firmare un vero e proprio ‘per la’. Più controlli, più attività in strada, nelle, indagini nella delicata galassia giovanile, con la fascia d’età pronta a delinquere che si sta sempre di più abbassando.