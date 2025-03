Ilrestodelcarlino.it - Sul tavolo il rilancio del settore calzaturiero tra crisi e e geopolitica

Nella sede di Confindustria Fermo si è tenuto un importante incontro incontro tra i Direttori delle associazioni confindustriali di Ascoli, Fermo e Macerata, e il Direttore Generale di Assocalzaturifici. Nel meeting si è fatto il punto sulla situazione delall’inizio del 2025, un periodo caratterizzato da sfide macroeconomiche e geopolitiche significative. Secondo gli ultimi dati di, per Assocalzaturifici, nei primi nove mesi del 2024 nelle Marche l’export ha registrato in valore un calo del -6,4% sull’analogo periodo 2023. Le prime cinque destinazioni dell’export marchigiano, che coprono il 46,7% del totale, sono risultate: Francia (+22,2%), Germania (-11,8%), USA (-11,9%), Cina (-23,7%) e Belgio (+4,6%). La Russia, sesta, segna un -33,1%. Per quanto riguarda le ore di cassa integrazione guadagni autorizzate da Inps per le imprese marchigiane della filiera pelle nel 2024, si registra un aumento del +163,8% rispetto al 2023: sono state autorizzate quasi 6 milioni di ore, un numero superiore del +116,5% anche rispetto alla situazione pre-Covid.