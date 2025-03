Iltempo.it - "Su Sempio ci sono nuovi elementi". Confronto genetico su altri reperti

Leggi su Iltempo.it

Da una lato glidell'inchiesta, dall'altro idistrutti della scena del crimine. È un'indagine complicata quella che si staglia alla Procura di Pavia, che ha riaperto il caso di Garlasco e indagato Andreaper il concorso nell'omicidio di Chiara Poggi, la 26enne uccisa il 13 agosto 2007. Per il suo delitto sta scontando 16 anni di carcere il fidanzato di allora, Alberto Stasi, colui che scoprì il cadavere della ragazza nella villetta di via Leopardi, ma la scoperta della presunta compatibilità del Dna di, che giovedì è stato sottoposto al prelievo coattivo del campione biologico, con la trama di cromosoma Y trovata sulle unghie di Chiara potrebbe rimescolare le carte. Non cisolo gliscientifici alla base della riapertura del fascicolo.