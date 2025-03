Agi.it - Stupro di gruppo a Roma, arrestati tre stranieri

Leggi su Agi.it

AGI - I carabinieri della Stazione diSan Sebastiano hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip disu richiesta della Procura, nei confronti di due cittadini indiani, di 31 e 33 anni, e di un cittadino pakistano di 30 anni, tutti senza fissa dimora e con precedenti, indiziati a vario titolo di violenza sessuale die detenzione illegale di arma comune da sparo. Le indagini sono scaturite dalla denuncia della vittima che, il 14 ottobre 2024, venne notata in stato confusionale da una passante nel parco della Caffarella. Ai militari intervenuti sul posto, la donna raccontò di essere rimasta vittima, quella notte stessa, di violenza sessuale all'interno di una baracca. Soccorsa e medicata all'ospedale San Giovanni, la donna riferì ai carabinieri di aver incontrato in viale Palmiro Togliatti un conoscente al quale chiese una dose di crack.