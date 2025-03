Studio sui pigmenti dei colori usati negli affreschi di Pompei

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Gli artisti dell'antica, per realizzare i loro straordinari, mescolavano sapientemente le materie prime per ottenere un'innumerevole gamma di tonalità cromatiche. E tra di esse spicca, per novità assoluta nel mondo romano, un pigmento grigio dalle sfumature uniche. E' quanto rivela un articolo scientifico dal titolo "an pigments. A glimpse into ancient .