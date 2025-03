Ilgiorno.it - Straziata nell’autorimessa. Muore nel montacarichi del parcheggio automatico

Due giorni fa, aveva compiuto 93 anni. Ieri sera è morta in un tragico incidente avvenuto in unsotterraneo di via Santa Sofia, a due passi dall’incrocio con corso di Porta Romana: la pensionata è rimasta schiacciata tra la sua auto e la struttura delche stava per sollevare il veicolo. Un dramma sul quale la Procura ha subito aperto un’inchiesta, affidata alla polizia, per chiarire con esattezza cosa sia accaduto; il pm di turno Barbara Benzi ha anche disposto l’autopsia per stabilire le cause del decesso. Stando alle prime informazioni, l’anziana, di origini capitoline, ha imboccato alle 20.45 la rampa dell’autosilo che si trova accanto a un albergo a quattro stelle. Dopo aver percorso una cinquantina di metri, ha posteggiato la sua Suzuki Ignis all’interno di una sorta di vano ascensore che solleva il veicolo fino al punto in cui verrà posteggiato in maniera automatizzata.