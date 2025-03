Lanazione.it - “Stop acqua da Bilancino”. Ecco la strategia salva-Firenze

, 15 marzo 2025 –, la Sieve, l’Arno. Insieme come in un sistema di vasi comunicanti – semplice solo all’apparenza – dove la regola principe è mantenere un equilibrio di flussi. Freddezza e calcolo diventano fattori chiave durante un’emergenza, pesantissima, come quella delle ultime ore. La mossa decisa dal Genio Civile, intorno alle 20 di giovedì – poco prima che le piogge iniziassero a flagellare il crinale appenninico dal quale le acque, scendendo giù, incontrano l’invaso di– è stata quella di ’aggiustare’ il contenimento della diga. Come? Lo ’sfioro’ massimo, cioè la superficie dell’invaso a monte di, è di 252 metri sul livello del mare. Giovedì alle otto l’altezza della superifice era a 251 metri disopra il livello mare. Un metro a disposizione nell’invaso vasto cinque chilometri quadrati, vale dieci milioni di metri cubi di