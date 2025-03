Isaechia.it - Stefano Tediosi svela chi vorrebbe come vincitore del Grande Fratello e cosa hanno deciso lui e Federica Petagna sulla convivenza

hato chiassoluto di quest’edizione di.L’ex gieffino infatti ieri si è dedicato a rispondere ad alcune curiosità dei numerosi fan e su Instagram ha confessato la sua preferenza tra i vari attuali concorrenti del reality show:Chi è per me ildi questo? Sono diverse le persone che vorrei vincessero questa edizione perché ognuno di loro ha intrapreso un percorso di crescita all’interno del programma (obiettivo reale di questa esperienza). Se dovessi fare un nome direi Lorenzo Spolverato, perché è un amico ed è stato un personaggio importante per questa edizione.L’ex tentatore di Temptation Island ha poi parlato della sua situazione sentimentale concon la quale ormai da mesi fa coppia fissa.