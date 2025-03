Gossipnews.tv - Stefano De Martino: Chi è la Nuova Fiamma (Famosissima)!

Deal centro dei rumors: avvistato con la sua(e. Ecco di chi si tratta!Il conduttore di Affari Tuoi torna al centro dell’attenzione mediatica. Questa volta, i rumors parlano di una possibilestoria d’amore con una donna molto conosciuta.Il mondo del gossip non si ferma mai, e ora a far discutere è proprioDe. L’ex ballerino e attuale volto di punta della televisione italiana sarebbe stato avvistato a Napoli in dolce compagnia. A far nascere le indiscrezioni è una segnalazione che lo vedrebbe vicino alla nota influencer Angela Nasti. Che sia l’inizio di un nuovo capitolo sentimentale?A lanciare l’indiscrezione è stato il profilo Instagram Very Inutil People, che ha riportato una segnalazione piuttosto curiosa. Secondo alcuni testimoni,e Angela sarebbero stati visti insieme in uno studio medico a Napoli, ma su un dettaglio non c’è ancora chiarezza: si trattava di un dentista o di un dermatologo? La seconda ipotesi sembra più plausibile, visto che la stessa Nasti avrebbe condiviso una Instagram story dallo studio di un dermatologo.