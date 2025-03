Ilgiorno.it - Statua del cervo rubata al parco. Due denunce

Ilrubato non è stato ritrovato, ma almeno sono stati identificati e denunciati i due presunti autori del furto dello scorso fine settimana aldi Ceriano Laghetto. Obiettivo dei ladri unain bronzo che rappresenta un, simbolo di Ceriano Laghetto e presente anche nel gonfalone ufficiale. Laè stata asportata nella notte tra venerdì e sabato scorsi, ma il furto è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza. Un’indagine lampo condotta dalla polizia locale, con la collaborazione dei carabinieri della stazione di Solaro, ha portato all’individuazione dei due soggetti che avrebbero rubato la. Si tratta di due uomini di Solaro, di 57 e 52 anni, già noti alle forze dell’ordine, che sono stati denunciati per furto. Uno dei due avrebbe anche ammesso le proprie responsabilità indicando un luogo, nei boschi deldelle Groane, dove avrebbe abbandonato la, che però non è stata finora ritrovata.