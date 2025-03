Universalmovies.it - Starship Troopers | Neill Blomkamp dirigerà il reboot

Sony Pictures è pronta per dare il via al progettodi, celebre sci-fi del 1997, a sua volta ispirato al romanzo di Robert A. Heinlein.Beh, in effetti la Sony ha provato più volte nel corso degli ultimi anni a riavviare il franchise sci-fi, ultima delle quali risalente al 2016. A questo giro, però, il nome dello specialista di generesembra poter avere il giusto peso nel cuore degli appassionati. Deadline, che per primo ha riferito di questo ennesimo tentativo, ha affermato che il regista avrà il compito di scrivere la sceneggiatura, produrre e dirigere.ha collaborato con Sony Pictures in più occasioni durante la sua carriera, a tal proposito va ricordato che “District 9“, “Humandroid” ed “Elysium” sono stati distribuiti sotto lo stesso marchio, senza dimenticare l’adattamento del gioco Sony PlayStation “Gran Turismo“.