Starship Troopers | in arrivo il remake diretto da Neill Blomkamp

Sony ha appena annunciato un nuovocon il regista di District 9,, alla guida del progetto. Sony Pictures ha ufficialmente confermato la produzione di undi, affidando la regia a, noto per film come District 9 e Elysium. Il cineasta sudafricano non solo dirigerà il progetto, ma contribuirà anche alla sceneggiatura. Questa nuova versione si baserà sul romanzo originale di Robert A. Heinlein, pubblicato nel 1959, e non sarà un rifacimentodel film cult di Paul Verhoeven del 1997. All'epoca della sua uscita, il film di Verhoeven non ottenne un grande successo commerciale, con un budget di circa 100 milioni di dollari e un incasso globale di 121,2 milioni. Tuttavia, .