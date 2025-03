Game-experience.it - Starship Troopers: è in lavorazione un nuovo film presso Sony, diretto da Neill Blomkamp

I fan della fantascienza possono prepararsi ad un grande ritorno:sta per tornare sul grande schermo con unprodotto daPictures eda. È importante precisare immediatamente che il progetto non sarà un remake delcult del 1997 di Paul Verhoeven, ma piuttosto una reinterpretazione fedele del romanzo Fanteria dello Spazio di Robert A. Heinlein, pubblicato nel 1959., noto percome District 9, Elysium e Chappie, è pronto a portare la sua visione del futuro in un universo di guerra intergalattica tra umani e insetti alieni.Secondo le informazioni riportate da Deadline, il colosso giapponese ha affidato il progetto acon l’obiettivo di riportare sullo schermo la storia originale, distanziandosi dall’adattamento cinematografico del 1997.