Unlimitednews.it - Starmer e il vertice dei ‘volenterosi’, “Giovedì riunione operativa per una pace giusta in Ucraina”

Leggi su Unlimitednews.it

LONDRA (ITALPRESS) – “Abbiamo concordato che continueremo ad aumentare la pressione sulla Russia, a continuare a inviare aiuti militari all’e a inasprire le restrizioni all’economia russa per indebolire la macchina da guerra di Putin e portarlo al tavolo delle trattative. E abbiamo concordato di accelerare il nostro lavoro pratico per sostenere un potenziale accordo. Passeremo ora alla fase. I nostri militari si incontrerannodi questa settimana qui nel Regno Unito per elaborare piani solidi e concreti per sostenere un accordo die garantire la futura sicurezza dell’”. Lo ha detto il primo ministro britannico Keir, in occasione deldei “volenterosi”.“Il presidente Trump ha indicato a Putin la via da seguire per unaduratura – ha aggiunto-.