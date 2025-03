Lettera43.it - Starmer attacca Putin: «La smetta di giocare, servono azioni e non condizioni inutili»

Leggi su Lettera43.it

Il primo ministro britannico Keirha convocato per sabato 15 marzo 2025 una riunione dei leader mondiali per discutere gli sviluppi della guerra in Ucraina. La «coalizione dei volenterosi», così l’ha definita, si riunirà virtualmente per approfondire le modalità con cui i Paesi possono aiutare Kyiv dal punto di vista economico e militare. L’ufficio diha dichiarato che saranno coinvolti circa 25 Stati, tra cui i partner europei e l’Ucraina. A loro, secondo quanto anticipato da Downing Street, il premier dirà che «è il momento di impegni concreti mentre il presidentetenta giochetticon il piano di pace del presidente Trump». Nelle ultime ore il tycoon ha chiesto alla Russia di risparmiare i soldati ucraini del Kursk, offerta che il capo del Cremlino ha accettato a patto che questi depongano le armi.