“Non possiamo starcene fermi ad aspettare che Vladimirsi sieda al tavolo della pace. Dobbiamo agire ora”. Con queste parole il premier britannico Keirha dato il via a un summit virtuale convocato d’urgenza, coinvolgendo circa 25mondiali per discutere una strategia concreta verso una pace “sicura e duratura” in. Ma tra i partecipanti, la posizione dell’Italia, rappresentata da Giorgia, segna una distanza: “Nessun soldato italiano sarà mandato in”, ha ribadito la premier, raffreddando l’entusiasmo di chi, come Londra e Parigi, spinge per un impegno più diretto., padrone di casa dell’incontro, ha insistito sulla necessità di “guardare avanti”, proponendo una “coalizione dei volenterosi” pronta a rafforzare le difese ucraine e a garantire un futuro accordo con Mosca.