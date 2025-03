Starbucks ha spostato in Svizzera 13 miliardi di profitti per pagare meno tasse Il rapporto sulle pratiche fiscali del colosso del caffè

Ilfattoquotidiano.it - “Starbucks ha spostato in Svizzera 1,3 miliardi di profitti per pagare meno tasse”. Il rapporto sulle pratiche fiscali del colosso del caffè

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La multinazionale Usa delnell’ultimo decennio ha trasferito in1,3diin modo da ridurre il proprio carico fiscale. È la conclusione a cui arriva undel Centre for international corporate tax accountability and research (Cictar), che ha esaminato i bilanci del gruppo trovando “forte evidenza” che “non sta pagando la sua giusta quota dinei Paesi in cui i consumatori acquistano le sue bevande al”. Il tutto attraverso quello che sembra uno schema di trasferimento degli utili alla filiale elveticaCoffee Trading Company Sarl (Sctc), responsabile del programma di verifica dell'”approvvigionamento etico” della materia prima nei Paesi produttori. Non un comportamento illegale, spiega il centro di ricerca australiano, ma un notevole controcanto rispetto alledi fair trade che il gruppo rivendica e un esempio del ruolo dannoso dellacome paradiso fiscale per la compravendita di commodity (in questo caso il) a condizioniestremamente agevolate, cosa che sottrae prezioso gettito agli altri Stati.