Stabia Main Port visite per gli alunni delle superiori

guidate alo cittadino per gli studentiscuole. Accade a Castellammare, dove dal 19 marzo al 23 aprile sono in programma una serie di incontri didattici con glidegli istituti. Un tour organizzato dall’assessore all’identità e alla pubblica istruzione del Comune stabiese, Annalisa Di Nuzzo, in sinergia con il management di, approdo turistico per mega e gigayacht, nell’ambito dei progetti avviati dall’amministrazione guidata dal sindaco Luigi Vicinanza nel settore della formazione attraverso i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento denominati “I saperi del mare. Percorsi di conoscenza del territorio stabiese”. L’obiettivo è avvicinare le giovani generazioni al mondo dello yachting ed approfondire la conoscenzafigure professionali esistenti nel settore: dal marketing al medico di bordo, dall’assistenza tecnica allo chef di megayacht e gigayacht, dalle provviste all’organizzazione di itinerari turistici.