Anteprima24.it - SS 90 bis, il sindaco di Paduli fa appello al Prefetto: “Intensificare i controlli”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“Da qualche anno, durante il periodo primavera / estate, in particolare il sabato e la domenica, la SS 90 Bis è divenuta la nuova rotta preferita da tantissimi motociclisti. – si legge nella nota indirizzata daldi, Domenico Vessichelli, alla Prefettura ed alla Questura di Benevento. Si evidenzia come la maggior parte dei centauri che percorrono detta arteria non rispettino le regole superando i limiti di velocità imposti dal codice della strada, raggiungendo, per la maggior parte dei casi velocità di oltre 100 Kmh.Per l’intero tratto che attraversa il territorio comunale diche va dal Km 6 a confine con Benevento zona Ponte Valentino, al Km. 20 Bivio con intersezione per S.Giorgio la Molara, vi è il limite di velocità imposto dall’Anas di 50 Kmh, dovuto alla presenza di numerose abitazioni, accessi ed insediamenti commerciali.