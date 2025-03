Dayitalianews.com - Squinzano, crolla un palo della luce e colpisce auto parcheggiata e tetto di una casa

A causa del forte vento che sta battendo su Lecce e nelle zone circostanti da ieri, poco dopo l’alba di oggi èto unnel centro di. L’incidente è avvenuto, precisamente, pochi minuti prima delle 7 del mattino in via Nanni. Fortunatamente, non passava nessuno in quel momento, altrimenti si sarebbe corso un serio rischio di tragedia.foto tratta da Lecce PrimaIldi ferro, alto circa 8 metri, è caduto improvvisamente, abbattendosi su una vettura. Dopo l’impatto, si è bloccato di sbieco, sospeso a mezz’aria, contro ildell’abitazione di fronte, intralciando il passaggio. L’ha subito un danno alla parte posteriore, con il lunotto che è andato in frantumi per l’impatto.Sul luogo dell’incidente è stato richiesto l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco, proveniente dal comando provinciale di Lecce, che ha inviato anche un’scala per effettuare un controllo su altri palizona.