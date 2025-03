Oasport.it - Sport in tv oggi (sabato 15 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Leggi su Oasport.it

15ci aspetta una giornata ricca di. Grandissima attesa per i motori: a Melbourne si disputeranno le qualifiche del GP di Australia per la F1 in vista della gara di domenica, mentre a Termas de Rio Hondo andranno in scena le qualifiche e la Sprint Race del GP di Argentina per la MotoGP.Gli appassionati del grande ciclismo potranno divertirsi con la Tirreno-Adriatico e la Parigi-Nizza, ma attenzione anche al menu delle discipline invernali con il gigante maschile di Hafjell, i Mondiali di short track e speed skating, i Mondiali di curling femminile, le mass start di biathlon a Pokljuka, il PSL di snowboard a Winterberg.L’Italia chiuderà il Sei Nazioni di rugby ospitando l’Irlanda allo Stadio Olimpico di Roma, da seguire anche le semifinali del Masters 1000 di Indian Wells mentre nella notte Marvin Vettori tornerà a combattere nella MMA.