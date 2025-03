Ilrestodelcarlino.it - Sport e musica celebrano le donne

Nel pomeriggio di domenica 16 marzo sia Soliera che Limidi sono teatro di ulteriori due appuntamenti nell’ambito delle iniziative per la giornata internazionale della Donna. Si comincia alle ore 15 nella palestra Pederzoli di via Papotti 14, a Limidi, con la 22ª edizione di “Tutti in pista”. La manifestazione prevede esibizioni di, ballo e ginnastica, con una particolare attenzione alle performance femminili, ma aperta a tutti gli appassionati. L’organizzazione è a cura del Centro Polivalente di Limidi. Alle ore 17 il centro culturale Habitat di Soliera, in via Berlinguer 201, propone “Dal jazz all’oriente. Duo d’arpe nelladel mondo”.