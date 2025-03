Esports247.it - Split Fiction, il nuovo re del co-op? Un viaggio folle tra libri, draghi e… parcheggi non pagati

Esistono giochi che vogliono raccontare una storia prendendo per mano il giocatore e trasportarlo, passo passo, all’interno del mondo di gioco, spiegando con calma tutte le meccaniche che si andranno ad incontrare. E poi c’è. Iltitolo cooperativo di Hazelight, è uno di quei giochi che, invece, ama prenderti per mano per poi scaraventarti all’interno di un mondo di gioco completamentee perennemente cangiante, in modo che, non appena il giocatore impara le prime meccaniche, dovrà già dimenticarsele per impararne di nuove. Tutto questo mentre ci si ritrova a combattere, hackerare basi spaziali e pilotare jetpack. In cooperativa.Dopo il successo di It Takes Two, Hazelight ci riprova con un’avventura che mescola platform, puzzle e azione frenetica, il tutto incastonato in un trip narrativo che è tanto assurdo quanto interattivo e la possibilità di poterlo giocare insieme ad un amico (fisico, reale, accanto a voi) aumenta ancora di più l’appeal di questo gioco.