Splendida d’Italia il concorso non sfrutta il corpo femminile

Egregio Carlino, scrivo in qualità di organizzatrice per l’Emilia-Romagna delnazionale, a seguito della lettera pubblicata il 13 marzo 2025. Nella missiva, una lettrice esprime una critica durissima riguardo al nostro evento svoltosi l’8 marzo scorso presso l’ex Foro Annonario, accusandoci di mortificare le partecipanti e dire ilin modo inaccettabile. Le sue affermazioni, oltre a essere infondate, contengono linguaggio offensivo e non veritiero, a tal punto da ledere la nostra immagine e quella delle ragazze che hanno preso parte al. In particolare, la lettrice descrive la sfilata delle concorrenti come una mortificazione, paragonando le ragazze a “mucche al mercato” e facendo riferimento agli uomini presenti con parole volgari e irrispettose.