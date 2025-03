Ilrestodelcarlino.it - Spilamberto nella storia dei pellegrinaggi

Nel solco del Giubileo che si celebra quest’anno, il Comune dipropone un fine settimana di appuntamenti per riscoprire il ruolo giocato dalungadei. Oggi e domani, con una serie di appuntamenti tra ricostruzione storica e spettacolo all’auditorium di Santa Maria degli Angeli e un cammino guidato con ritrovo sotto il Torrione, l’iniziativa "Sulla strada del Giubileo" racconterà come ladi una piccola comunità sia parte del grande mosaico delladi un’intera civiltà. Oggi alle 15.30 a Santa Maria Degli Angeli si inizierà con "La via Romea Nonantolana a: il cammino spirituale verso Roma" con Massimiliano Venturelli e con "Un focus su: storie e luoghi di pellegrini nel nostro paese" con Criseide Sassatelli e il contributo di Giordano Cantergiani e Angela Tacconi.