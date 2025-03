Ilrestodelcarlino.it - Spettacolo in centro. Tirreno-Adriatico, è subito show con i grandi campioni

"Il fantasticodella. Idel ciclismo nella nostra città, un palcoscenico da cartolina per la partenza della quinta tappa della Corsa dei Due Mari! Un’altra straordinaria vetrina promozionale per Ascoli Città Europea dello Sport 2025". Così il sindaco Marco Fioravanti ha commentato la grande festa del ciclismo, vissuta ieri mattina ad Ascoli con la partenza della quinta tappa della ‘’. La Corsa dei due Mari, infatti, ha attraversato le Marche, partendo proprio dalla Città delle Cento Torri per una tappa di montagna che ha previsto l’arrivo a Pergola. Il sindaco con tanto di fascia tricolore ha dato il via alla tappa affiancato dall’assessore allo sport Nico Stallone. Tantissimi gli appassionati di ciclismo e i semplici curiosi che si sono affollati in Piazza del Popolo per un selfie con isu due ruote.