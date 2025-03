Iodonna.it - Spavento, sensi di colpa, rabbia ma anche energia ritrovata. Come vivono i genitori di un’adolescente con disturbi alimentari? In occasione della Giornata nazionale del fiocchetto lilla, dedicata a questa patologia, abbiamo incontrato una mamma e un papà che hanno visto le loro certezze crollare. Davanti a un piatto vuoto

«Vedo di nuovo il tuo sorriso, la tua intraprendenza, la tua gioia di vivere. Ma il ricordo del mio terrore è ancora troppo forte nel mio cuore perché possa stare tranquilla, mi sentoun radar sempre in allerta e vorrei tenerti qui vicino a me». Ladi Margherita,una ragazza che ha raccontato la sua battaglia contro iin un libro, ha scritto una lettera alla figlia, pubblicata nello stesso volume. Il suo è il ricordo struggente, lucido, senza sconti, di un genitore che all’improvviso vede il mondoe non sa se riuscirà a ricostruirlo.Nel caso di Margherita, la storia ha avuto un lieto fine. Anoressia negli adolescenti: i segnali da non sottovalutare X In Italia si stima che tre milioni di persone soffrano di, e in particolare ne siano coinvolti l’8-10 per cento delle ragazze e lo 0,5-1 per cento dei ragazzi.