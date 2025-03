Sport.quotidiano.net - Spareggio scudetto: i numeri dicono Inter ma l’Atalanta punta sul fattore Gewiss

Bergamo, 15 marzo 2025 - Domani sera alle 20.45 Atalanta esi affrontano in un vero e proprio. Sfida forse ancora non decisiva, perché poi ci saranno comunque ancora 27 punti in palio, ma il derby lombardo tutto tinto di nerazzurro, è un crocevia fondamentale nella corsa. Dea terza a 58 punti,nazionale capolista a 61, in mezzo a quota 60 il Napoli, terzo incomodo che ha un turno agevole sul campo del Venezia. Un pareggio manterrebbe tutto invariato per le due formazioni nerazzurre, un successo atalantino lancerebbe la volata dei bergamaschi, già galvanizzati dal roboante 4-0 rifilato alla Juventus domenica scorsa, mentre un colpaccio esterno dell’regalerebbe sei punti di vantaggio ai milanesi sugli orobici. I precedenti Precedenti recenti strafavorevoli all’, imbattuta da 12 gare contro(ultimo successo nerazzurro un 4-1 casalingo nel novembre 2018, quando sulla panchinaista c’era Spalletti) e addirittura in una striscia aperta di sette successivi consecutivi dal novembre 2022.