Spal a galla col rendimento in trasferta Al Mazza la vittoria manca da quattro mesi

Dopo essere finalmente tornata alladopo otto gare di astinenza, laha il dovere di spezzare un altro incantesimo: fare bottino bottino pieno allo stadiodopo quasi. Sta diventando grottesco e inaccettabile il ruolino di marcia dei biancazzurri davanti ai proprio tifosi, che non festeggiano i tre punti dallo scorso 23 novembre contro la Torres. Da quel momento, in corso Piave Antenucci e compagni hanno inanellato una lunghissima serie negativa, con un bilancio di due pareggi e cinque sconfitte nelle ultime sette gare casalinghe. Peraltro contro squadre abbordabili come Perugia, Sestri Levante, Milan Futuro e Campobasso, oltre alle più quotate Vis Pesaro, Rimini e Arezzo. Sono diverse stagioni che lafatica tantissimo a fare la differenza allo stadio, ma quest’anno si sta battendo ogni record negativo.