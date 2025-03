Ilgiorno.it - Spaccio di droga e resistenza, tre arresti nel quartiere Corvetto di Milano

Leggi su Ilgiorno.it

, 15 marzo 2025 –di: tre persone sono state arrestate neldi. Il primo è un peruviano 36enne residente a Cologno Monzese, fermato venerdì sera in via Bessarione, perché sorpreso dalla Polizia Locale a spacciare cocaina e trovato in possesso di oltre 3mila euro in contanti oltre a un cellulare dove sono stati individuati riconducibili all'attività di. Sempre ieri, in viale Bacchiglione, i vigili hanno arrestato un marocchino 25enne irregolare pere in piazza Gabrio Rosa, a una fermata dell'Atm, un altro marocchino 28enne perdopo essersi rifiutato di fornire le generalità.