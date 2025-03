Lanazione.it - Spaccata all’oratorio di Sant’Andrea. Lo sfogo del parroco: "È la quarta volta"

Una nuovain Viale Matteotti a Montevarchi, a pochi metri da quella perpetrata al bar del palazzetto dello sport alcuni giorni fa. E sempre di un bar parliamo perché a essere colpito, sta, è il punto ristoro dell’Oratorio diche dopo alcune visite, tutt’altro che gradite, nel 2024, giusto mercoledì scorso è stato preso di mira dal solito noto che ha colpito già in altre occasioni all’interno del territorio comunale, creando più danni alle strutture rispetto al misero bottino messo in tasca in fatto di contanti e spiccioli. E’ anche in questa occasione s’è ripetuto, con la tecnica ormai collaudata del piede di porco grazie al quale attorno alle 14 ha dapprima rotto la porta principale per poi appropriarsi indebitamente di poco o niente trovato all’interno del registratore di cassa lasciato aperto, non certo per una dimenticanza dei gestori ma per far sì che non crei ulteriori danni oltre a quelli già fatti alla porta che alla resa dei conti costano molto di più del misero bottino trafugato.